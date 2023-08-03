Власти Ростова назвали причину дефицита общественного транспорта на маршрутах

Ситуация в городе с выпуском общественного транспорта стабилизируется. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону назвали причину дефицита общественного транспорта на маршрутах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, в ходе заседания рабочей группы по нормализации транспортного обеспечения обсудили вопрос недовыпуска транспорта на линии. Отметим, что на собрании присутствовали представители всех 12 транспортных компаний, которые стали победителями открытых конкурсов на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города.

- Для решения данной задачи дано поручение транспортным компаниям привлечь водителей с межмуниципальных маршрутов, откорректировать графики сменности и отпусков. Сегодня с 5:00 заместитель по транспорту и директор департамента транспорта лично контролируют выпуск подвижного состава на линию, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, ситуация в городе с выпуском общественного транспорта стабилизируется.

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