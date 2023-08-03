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НовостиОбщество3 августа 2023 6:10

Ростовский тракторный завод начнет свою работу до конца 2023 года

«Ростсельмаш» запустит тракторный завод до конца текущего года
Лейла МИРИШОВА
В ближайшее время специалисты приступят к строительству парковки для сотрудников завода.

В ближайшее время специалисты приступят к строительству парковки для сотрудников завода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство ростовского тракторного завода вышло на финишную прямую. Об этом сообщили на сайте «Ростсельмаша» 2 августа.

Согласно опубликованной информации, первую продукцию выпустят уже в четвертом квартале текущего года. В ноябре пройдет тестирование полного технологического цикла. В него входит сварка, окраска и сборка.

- В опытно-промышленном режиме предприятие будет отрабатывать готовность к функционированию с полной нагрузкой, заложенной в проектной мощности — до 15–18 тракторов в смену, — говорится в сообщении.

Сегодня идут монтажные работы малой окрасочной линии и главного сборочного конвейера. Подрядчики также занимаются строительными работами на участке испытаний и монтируют грузоподъемные механизмы. Кроме того, в ближайшее время специалисты приступят к строительству парковки для сотрудников завода. Она будет рассчитана на 200 мест.

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