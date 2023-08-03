В Ростове из-за ливней перекроют движение на пяти улицах

Во время дождя придется объезжать участки Таганрогской, Дачной, 56-й Армии, Красноармейской и Малиновского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону в случае ливней и подтопления дорог планируют ограничить проезд по пяти улицам. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Во время непогоды до 12 часов 4 августа будут перекрывать:

- Таганрогскую, Дачную и улицу 56-й Армии. Объехать участки можно будет по маршруту: Вавилова - Шеболдаева - Нансена - Зоологическая - Доватора - Малиновского - Таганрогская - Оганова.

- при перекрытии Красноармейской и Привокзальной площади объезд будет осуществляться по схеме: Красноармейская - Сиверса - Большая Садовая.

По старой схеме перекроют Малиновского от Стачки до 339-й Стрелковой Дивизии. Миновать этот участок можно будет по маршруту: Малиновского - Стачки - Зорге - 339-й Стрелковой Дивизии - Малиновского.

Добавим, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону изменили схему движения ряда автобусов из-за технических работ на улице Московской.

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