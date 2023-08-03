Почти 27 млрд рублей потребуется на очистку Дона от стоков в Ростовской области

Выполнение проекта снизит уровень загрязнения главной водной артерии региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области для снижения загрязнения реки Дон сточными водами планируется возведение новых и обновление старых сооружений канализации. На эти цели потребуется 26,9 млрд рублей, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

Глава ведомства рассказал о планах на будущее губернатору Василию Голубеву в рамках заседания экспертной площадки. Текст отчета сейчас можно найти на сайте донского правительства.

Сергей Сизиков отметил, что инвентаризацию централизованных систем водоотведения провели в первом полугодии 2023 года. После этого был разработан областной проект по работе с очистными сооружениями канализации.

Выполнение поставленных целей позволит снизить стоки в объеме 121,5 млн кубометров. При этом аналогичной программы, но на федеральном уровне пока не приняли.

- Федеральная программа по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации на сегодняшний день не принята, финансирование из федерального бюджета отсутствует, - подчеркнул министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Напомним, участники экспертной площадки обсудили не только проблему сточных вод, но и развитие системы водоснабжения.

Губернатор Василий Голубев потребовал собрать все самые полезные инициативы в общую концепцию, которая должна улучшить ситуацию с подачей воды жителям Дона. Ряд идей должны выполнить еще до подготовки итогового документа.

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