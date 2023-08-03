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НовостиОбщество3 августа 2023 8:06

Почти 27 млрд рублей потребуется на очистку Дона от стоков в Ростовской области

Специалисты уже разработали проект по улучшению систем водоотведения Дона
Ангелина СКИБА
Выполнение проекта снизит уровень загрязнения главной водной артерии региона

Выполнение проекта снизит уровень загрязнения главной водной артерии региона

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области для снижения загрязнения реки Дон сточными водами планируется возведение новых и обновление старых сооружений канализации. На эти цели потребуется 26,9 млрд рублей, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

Глава ведомства рассказал о планах на будущее губернатору Василию Голубеву в рамках заседания экспертной площадки. Текст отчета сейчас можно найти на сайте донского правительства.

Сергей Сизиков отметил, что инвентаризацию централизованных систем водоотведения провели в первом полугодии 2023 года. После этого был разработан областной проект по работе с очистными сооружениями канализации.

Выполнение поставленных целей позволит снизить стоки в объеме 121,5 млн кубометров. При этом аналогичной программы, но на федеральном уровне пока не приняли.

- Федеральная программа по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации на сегодняшний день не принята, финансирование из федерального бюджета отсутствует, - подчеркнул министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Напомним, участники экспертной площадки обсудили не только проблему сточных вод, но и развитие системы водоснабжения.

Губернатор Василий Голубев потребовал собрать все самые полезные инициативы в общую концепцию, которая должна улучшить ситуацию с подачей воды жителям Дона. Ряд идей должны выполнить еще до подготовки итогового документа.

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