Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 8:28

Трое педагогов из детсадов Новочеркасска получат премии губернатора

Всего по Ростовской области премиальные выплаты перечислят 20 специалистам
Ангелина СКИБА
Наградят лучших педагогов дошкольного образования Дона

Наградят лучших педагогов дошкольного образования Дона

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области трое лучших педагогов дошкольных учерждений Новочеркасска получат премии губернатора. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства региона.

В Новочеркасске отметят:

- Диану Гончаренко - учителя-логопеда детского сада № 29;

- Анну Морозову - воспитателя детского сада № 55;

- Людмилу Павлову - педагога-психолога детского сада № 7.

Добавим, всего премировали 20 специалистов из 13 территорий Дона, победивших в конкурсе «Лучший педагогический работник системы дошкольного образования».

По 50 тысяч рублей выплатят логопедам, воспитателям, инструкторам по физкультуре и учителям-дефектологам.

Всего за звание лучшего в профессии поборолись 54 человека из 32 муниципалитетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Механизатору из Ростовской области орден Почета вручил президент Владимир Путин

Высокой награды был удостоен Николай Алексеев, который трудится в Шолоховском районе Дона (подробности)