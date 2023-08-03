Трое педагогов из детсадов Новочеркасска получат премии губернатора

Наградят лучших педагогов дошкольного образования Дона Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области трое лучших педагогов дошкольных учерждений Новочеркасска получат премии губернатора. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства региона.

В Новочеркасске отметят:

- Диану Гончаренко - учителя-логопеда детского сада № 29;

- Анну Морозову - воспитателя детского сада № 55;

- Людмилу Павлову - педагога-психолога детского сада № 7.

Добавим, всего премировали 20 специалистов из 13 территорий Дона, победивших в конкурсе «Лучший педагогический работник системы дошкольного образования».

По 50 тысяч рублей выплатят логопедам, воспитателям, инструкторам по физкультуре и учителям-дефектологам.

Всего за звание лучшего в профессии поборолись 54 человека из 32 муниципалитетов.

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