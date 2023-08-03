Пуск горячей воды на Северном в Ростове-на-Дону вновь перенесли

Горячую воду в августе обещают вернуть на Орбитальную и Королева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону снова перенесли срок подключения горячей воды для части Северного микрорайона. Об этом жителям донской столицы сообщили власти под постами в телеграм-канале губернатора Василия Голубева.

Выяснилось, что на коммуникациях при проведении опрессовки были обнаружены новые дефекты, их сейчас устраняют бригады «Ростовских тепловых сетей».

Предварительно, горячую воду на Орбитальной, 74/1 планируют вернуть до 8 августа, а на Королева, 27/5 - до 11 августа 2023 года.

Жалобы также поступили от некоторых ростовчан, проживающих на Комарова.

Горячую воду на СЖМ отключили с 3 июля. Проверить сети и состояние двух котельных должны были до 14 числа, но этого не произошло.

Напомним, гидравлические испытания коммуникаций проводят ежегодно. Это необходимо для эффективной подготовки к отопительному сезону.

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