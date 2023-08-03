Ростовчане в летние месяцы стали на 30% чаще смотреть турецкие сериалы

Фото: пресс-служба KION

Как отмечают аналитики онлайн-кинотеатра KION, входящего в цифровую экосистему МТС, этим летом кинопривычки и предпочтения жителей Ростовской области существенно изменились по сравнению с весной и зимой 2023 года.

Так, на 11% увеличилось время просмотра фильмов и сериалов. Специалисты объясняют такой рост тем, что летом россияне чаще проводят время за городом, в отпусках, и коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Фото: пресс-служба KION

Самыми популярными фильмами и сериалами в первые два летних месяца в регионе стали:

- популярная комедийная мелодрама «Постучись в мою дверь» (Турция)

- оригинальный проект KION «Почка 2» (Россия)

- боевик «Джон Уик 4» (США)

- биографическая мелодрама «Раневская» (Россия)

- историческая драма «Основание: Осман» (Турция)

Фото: пресс-служба KION

Больше, чем на треть выросли просмотры турецких фильмов и сериалов. Самым популярным актером у ростовских поклонников стал Керем Бюрсин – исполнитель роли главного героя в сериале «Постучись в мою дверь». В этом сезоне ростовчане провели больше всего времени за просмотром сериалов с участием именно этого актера.

Также в летний сезон жители Донского региона стали чаще смотреть видеоконтент, особенно выросли в просмотрах многосерийные проекты.