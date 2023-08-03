3 августа в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Нельзя подходить близко к деревьям и оборванным проводам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области до конца суток 3 августа объявили штормовое предупреждение. Местами в регионе пройдут ливни с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными в непогоду. Лучше не подходить близко к деревьям, легким мачтам, рекламным вывескам и любым другим конструкциям, которые могут сломаться под порывами стихии.

Запрещено находиться рядом с оборванными проводами, это очень опасно. При перепадах электричества в домах нужно сразу же отключать все электроприборы. Позвать на помощь в случае происшествий можно по номеру «112».

Напомним, ранее власти Ростова приняли решение во время непогоды перекрывать подтопленные дороги. Всего во время осадков проезд могут ограничить по пяти улицам донской столицы.

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