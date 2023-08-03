В Ростовской области осудили экс-замначальника ОГИБДД за незаконную выдачу прав

Вердикт вынесли в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области смягчили наказание бывшему заместителю начальника районного отдела ГИБДД Целинского района. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, во время проверки вскрылись факты «возврата 64 водительских удостоверений без предоставления экзаменационного листа». Иными словами, специалист внес ложные сведения в «ФИС ГИБДД-М», и на основании этого автолюбители получили права.

Было возбуждено дело по статье «Превышение полномочий».

Приговор первой инстанции составил один год колонии-поселения. Позже в Ростовском областном суде решение изменили, и осужденный получил 10 месяцев колонии-поселения, а также 2-летний запрет на работу в полиции. Этот вердикт уже вступил в силу.

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