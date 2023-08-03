Клиенты российских банков смогут воспользоваться расширенным функционалом онлайн-банкинга в мессенджерах

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Для клиентов разных банков расширяется функционал ВТБ Онлайн в VK. Начиная с осени, клиенты других банков смогут воспользоваться в мессенджере наиболее востребованными повседневными операциями. Например, выпускать цифровые карты, пополнять их счет с других карт, оплачивать покупки, совершать переводы. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Сервис будет реализован на основе «легкой» интернет-версии приложения. Чтобы совершать операции в цифровом банке, необходимо пройти короткую регистрацию, после которой клиент моментально получит цифровую карту и сможет совершать платежи.

- Мы видим растущий интерес пользователей к онлайн-банкингу в мессенджерах и стремимся первыми расширить их функциональные возможности, доводя их уровень до полноценного финансового приложения. В наш цифровой сервис во «ВКонтакте» мы также хотим пригласить пользователей других банков. Рассчитываем, что новыми возможностями в ближайшие полгода воспользуются до полумиллиона человек, — отметил Анатолий Печатников.

Напомним, что банк с доступом к финансовым операциям в соцсети заработал в апреле 2023 года.