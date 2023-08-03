В Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей Парамоновых

Речь идет об особняке 1872 года постройки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону особнях на улице Чехова, 12, связанный с семьей купцов Парамоновых, признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом говорится в группе VK сообщества «Несносный город».

- Особняк по нашему заявлению признали выявленным объектом культурного наследия. Ждем внесения его в соответствующий список. Теперь это здание нельзя снести, - написали активисты.

Речь идет о доме 1872 года постройки. Сначала им владела «жена Курляндского гражданина Ольга Карловна Шварц», но в 1895 году ее недвижимое имущество было выставлено на торги.

С 1896 до 1923 год здание принадлежало жене дворянина Федора Александрина, который был братом Раисы Парамоновой - супруги купца Елпидифора Парамонова.

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