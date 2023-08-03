В Ростовской области многодетная мама нашла в саду мертвым сына-пятиклассника

В одном из сел в Ростовской области во дворе собственного дома погиб ребенок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из сел Ростовской области случилась трагедия. Во дворе частного дома нашли мертвым 11-летнего мальчика. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, горе произошло в многодетной семье.

Как рассказали местные жители, мама одна воспитывает четверых детей. Но, по словам односельчан, семья хоть и не полная, но благополучная.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить причины произошедшего. Оперативники уже начали проверку по данному факту.

Редакция "Комсомольской правды" выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося.

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