Жителям Ростовской области рассказали, сколько можно хранить в холодильнике разрезанный арбуз

Ростовчанам объяснили, как долго можно хранить разрезанный арбуз Фото: Оксана ЗУЙКО

Специалисты рассказали жителям Ростовской области, как долго можно хранить разрезанный арбуз. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на специалиста Центра оценки качества зерна Викторию Костину.

По словам эксперта, зрелый плод имеет правильную форму, твердую кожуру равномерной плотности, в мякоти отсутствуют большие пустоты, а косточки имеют черный цвет.

Разрезанный арбуз хранится только в холодильнике. Кушать его можно в течение 3-5 суток.

Классический способ проверки — постучать по арбузу. Если звук звонкий — мякоть плотная, ягода успела вызреть, — рассказала Виктория Костина.

Главное правило - покупать крупную ягоду только в сезон - конец августа или сентябрь. Тогда вкусный продукт принесет только пользу и хорошее настроение.

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(Подробности)