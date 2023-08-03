В Ростовской области осудили женщину, зарезавшую знакомого

Жительницу Донецка осудили за убийство сожителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области осудили женщину, которая зарезала знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в январе текущего года 34-летняя жительница Донецка находилась в квартире вместе с сожителем. Пара распивала спиртные напитки и в какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им 38-летнего товарища. От полученного ранения он скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Злоумышленницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе расследования уголовного дела женщина полностью признала вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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(Подробности)