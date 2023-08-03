Власти Ростовской области налаживают диалог между местными производителями и рестораторами

На Дону активно налаживают связь между местными производителями и рестораторами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти налаживают диалог между местными рестораторами и производителями. Об этом рассказали на сайте регионального правительства.

Отметим, что с этого года департамент потребительского рынка области в соответствии с поручением губернатора Василия Голубева проводят закупочные сессии. Главная задача мероприятий – наладить контакт местных производителей сельхозпродукции с торговыми сетями в области. Благодаря таким встречам потенциальные поставщики смогут найти деловых партнеров и презентовать предприятие и свою продукцию.

Так, в мероприятии участвовали 50 компаний общественного питания и 30 производителей рыбной и мясной продукции, молока, круп, сливочного масла, шоколада и других продуктов. По итогам сессии были достигнуты предварительные договоренности и сложились новые партнерские союзы. В правительстве уточнили, что следующая сессия состоится 10 августа в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства.

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(Подробности)