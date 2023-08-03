Российские предприятия получат возможность снизить финансовую нагрузку

Фото:​​ пресс-служба ВТБ

С начала года количество пользователей сервиса «Расчеты с самозанятыми» увеличилось в два раза, а число платежей, отправленных с его помощью – в пять раз. По данным ВТБ, наиболее активно самозанятых привлекают строительные компании – в этой сфере работает каждый четвертый клиент сервиса. На втором месте – предприятия торговли. На них приходится 20% пользователей.

При этом комиссия для клиентов среднего и малого бизнеса отменена, если они производят переводы на счета самозанятых-исполнителей через сервис. Ранее комиссия составляла 2,5% от суммы перевода.

- Мы создаем максимально привлекательные условия для бизнеса, чтобы компаниям было комфортно и выгодно сотрудничать с самозанятыми, чьи счета ведутся банком. Благодаря отмене комиссии за оплату услуг самозанятых-исполнителей компании могут уменьшить свою финансовую нагрузку, − прокомментировал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.