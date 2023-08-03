В Ростове откроют анимационную мастерскую

В донской столице откроют анимационную мастерскую Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону откроют анимационную мастерскую. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

14 молодых людей представили Ростовскую область на площадке арт-кластера «Таврида.АРТ» в Крыму. В мероприятии приняли участие 327 представителей науки и творчества из 68 регионов РФ. Дончанка Дарья Хачикова успешно защитила свой проект в конкурсе, и комиссией рекомендовано получение грантовой поддержки в размере 600 тысяч рублей. Девушка обучается на четвертом курсе Ростовского филиала ВГИК им. Герасимова. Дарья вложит полученные средства на создание анимационной мастерской «Кадр за кадром».

Теперь в Ростове-на-Дону появится место, где молодежь сможет погрузиться в процесс производства мультипликационных фильмов. Им расскажут об истории российской анимации, а также искусстве кукольной, пластилиновой анимации и многое другое. На обучение попадут молодые люди, которые пройдут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Молодежь — это наше будущее»: в Ростове состоялось открытие Центра истинных ценностей

В ходе мероприятия состоялось пленарное заседание с участием главы региона, а также в креативной сфере известных экспертов

(Подробности)