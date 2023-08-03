В Ростове ночью перекроют часть дороги на выезде из города

Ночью в Ростове часть дороги на выезде из города перекроют Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону ночью перекроют часть дороги на выезде из города. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В ночь на пятницу 4 августа с 00:00 до 03:00 перекроют участок дороги на улице Шоссейной, 176а. Причиной стали работы по откачке воды спасательной службой городского управления по делам ГО и ЧС. В период указанного времени автомобилисты не смогут проехать на съезде с Восточного шоссе на Пойменной, на Пойменной, 1А и на объезде через улицу Шоссейную.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону во время ливней собираются ограничить проезд по пяти улицам

Подтопления дорог в Ростове-на-Дону возможны в ближайшие несколько дней

(Подробности)