В Ростове последний рабочий день будет жарким и солнечным

Жара ожидается до +33 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону последний рабочий день ожидается жарким и солнечным. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В пятницу, 4 августа, в городе весь день будет солнечная погода и без осадков. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов, а вечером ожидается до +27. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

Отметим, что в выходные дни в донской столице будет еще жарче – до +38 градусов.

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(Подробности)