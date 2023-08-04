В Ростовской области 1 сентября за парты сядут 462 тысячи ребят

В донском регионе в школы отправятся больше 400 тысяч учеников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области 1 сентября за парты сядут 462 тысячи учащихся. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Власти отметили, что это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Кроме того, в 2023 году в первый класс отправится 51 тысяча ребят. Сейчас больше 2,8 тысячи образовательных учреждений готовятся принять юных жителей. Степень готовности составляет – 72%. Кроме того, в этом году в Батайске и в Волгодонске в эксплуатацию ввели две школы. Каждая рассчитана на 600 человек. Тем временем в Ростове завершили возведение школы на 1,65 тысячи учеников и модуля для обучения 400 школьников.

Сегодня также активно ведется ремонт больше десятка школ и образовательных учреждений.

- Обеспечьте своевременное исполнение утвержденных графиков работы муниципальных межведомственных комиссий по приемке учреждений до 10 августа, — поручил местным органам власти замгубернатора региона Игорь Гуськов.

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