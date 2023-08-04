Под Ростовом патрульная машина столкнулась с грузовиком

В Аксайском районе столкнулся автомобиль ДПС и фура, пострадали два сотрудника ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе произошло ДТП с патрульной машиной и грузовиком. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария случилась 3 августа в 9:30 на автодороге М-4 «Дон».

По предварительной информации, инспектор ДПС управлял патрульной машиной «Тойота Камри». При развороте с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом врезался с фурой, которой управлял 32-летний мужчина. Известно, что в салоне патрульного автомобиля находился замкомандира взвода ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

- В результате аварии оба сотрудника пострадали. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

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