Ночью в Ростовской области сгорели пожнивные остатки на площади в 100 кв. метров

На месте происшествия было задействовано 8 человек и 2 единицы техники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ночью в Ростовской области, в районе поселка Разъезд Забытый, полыхала территория в 100 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.
- На вызов выехали около 22:45. Горели пожнивные остатки (ред.: корни, нижние части стеблей, остатки от жатвы на полях). Распространение пламени остановили 23:06, все потушили в 23:30, - рассказали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от МЧС было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.
Напомним, на грядущих выходных в Ростовской области воздух может прогреться до +42 градусов. Жара может привести к новым пожарам, поэтому жителям Дона нельзя не палить костры на природе и выжигать сухую траву.
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