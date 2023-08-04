Суд в Ростове оставил в силе приговор экс-мэру Сальска и его заместителю

Апелляцию рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор экс-главе администрации Сальска Евгению Борисенко и его подчиненному Сергею Кашникову. Вердикт был утвержден в Ростовском областном суде.

- Рассмотрели апелляцию. В срок наказания осужденных зачли время их фактического задержания. В остальном решение первой инстанции оставили без изменения, - прокомментировали ранее в инстанции.

Напомним, в марте 2023 года задержанным определили сроки в колонии строгого режима: Евгению Борисенко по статье «Получение взятки» - 8 лет и 6 месяцев, Сергею Кашникову - 4 года и 10 месяцев. Штрафы составили 12,5 млн и 7,5 млн рублей соответственно.

По данным следствия, в декабре 2020 года бывшие представители администрации Сальска получили через посредника подкуп в размере 2,5 млн рублей. Предварительно, за эти деньги чиновники должны были «оказать содействие при выполнении контракта по благоустройству местного парка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области смягчили наказание бывшему заместителю начальника ОГИБДД

Приговор, вынесенный в Облсуде, уже вступил в силу (подробности)