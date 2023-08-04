В Ростовской области коррупционер испугался тюрьмы и вернул 2,5 млн рублей

Выплатить штраф должника убедил сотрудник ФССП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области коррупционер, испугавшись за свою свободу, вернул государству 2,5 млн рублей. О том, как этого удалось добиться, рассказали в пресс-службе управления ФССП России по региону.

Внушительную сумму должник должен был выплатить в рамках уголовного дела. Несмотря на это, он всячески скрывался и пытался любым способом уйти от финансовых обязательств. Тогда с нарушителем поговорил сотрудник ФССП.

Специалист пояснил, что задолженность могут легко заменить на настоящий срок заключения.

- Опасаясь более строгого наказания, лишения свободы или обязательных работ,житель Дона оплатил все и сразу, - рассказали в региональной службе судебных приставов.

После этого исполнительное производство в отношении коррупционера сняли.

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