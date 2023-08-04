С 5 августа в Новочеркасске и Ростове-на-Дону ожидается аномальная жара

Воздух может прогреваться до +36-38 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 августа в Новочеркасск и Ростов-на-Дону придет аномальная жара. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гисметео (Gismeteo).

Высокая температура воздуха сохранится на выходных и в течение следующей недели, до среды-четверга.

Днем в указанный период воздух может прогреваться до +36-38 градусов. При этом будет ясно и солнечно, небольшие осадки обещают только 9-10 августа. По ночам ожидается +23-24 градусов.

Добавим, ранее этот прогноз подтвердили и синоптики Гидрометцентра. Местами по региону столбики термометров могут подняться до +42 градусов.

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