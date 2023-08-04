Волгодонские атомщики за 6 лет собрали и отправили на переработку около 170 тонн макулатуры

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В июле в рамках Дня макулатуры волгодонские атомщики собрали около 2000 килограмм бумаги и 340 кг картона. Также за это время на атомной станции было собрано 80 кг отработанных литиевых батареек.

Всего же за 6 лет сотрудники Ростовской АЭС отправили на переработку 150 тонн бумаги, 19 тонн картона и 10 000 тонн металла. При этом выручка за вторсырье превысила 138 миллионов рублей.

Процедуры по сбору и переработке отходов, содержащих полезные компоненты, на атомной станции поэтапно вводятся с 2017 года. А с февраля 2022 года на предприятии введена в эксплуатацию мобильная система накопления отходов производства и потребления, содержащих полезные компоненты. К ним относятся стеклотара, полиэтиленовая пленка, пластик, упаковка из полимеров, выработавшая свой ресурс различная оргтехника.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Для сбора вторичного сырья подготовлена специальная площадка. После подготовки вторсырье отправляется на дальнейшую переработку.

- Организация сбора отходов — это не только соблюдение требований природоохранного законодательства, но приверженность нашего предприятия принципам устойчивого развития, а также ответственность за сохранность природы для будущих поколений. Работники атомной станции осознанно подходят к этой теме и принимают активное участие в сборе сырья, которое может быть вовлечено во вторичный оборот и принесете пользу посте переработки, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Он также подчеркнул, что вопросы экологии и минимизации влияния производства на окружающую среду находятся на предприятии в числе приоритетных.

Отмечается, что затраты на выполнение различных мероприятий по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды, с начала эксплуатации станции увеличились практически в 6 раз. В 2022 году эта сумма превысила 700 миллионов рублей.