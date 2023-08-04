Изысканный отдых для души и тела: в Абрау-Дюрсо открылся яркий и современный отель Abrau Light Resort & SPA

Новый видовой отель Abrau Light Resort&Spa - территория хорошего вкуса. Фото: ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо»

В Абрау-Дюрсо 4 августа открылся яркий и современный четырехзвездочный отель стандарта «четыре звезды» Abrau Light Resort & SPA. Он предоставляет своим гостям множество развлечений и возможностей для комфортного семейного отдыха.

Расположен отель в одном из самых живописных мест курорта, на берегу изумрудного озера Абрау. К услугам постояльцев 111 номеров, оснащенных системой «умный дом».

- С начала своей работы в 2008 году Центр туризма «Абрау-Дюрсо» прошел большой путь, развивая не только винную культуру, но и демонстрируя гостям высокие стандарты сервиса. Сейчас мы представляем новый современный четырехзвездочный Abrau Light Resort & SPA и вместе с ним новые идеи для незабываемого отпуска, для погружения в атмосферу беззаботного отдыха в стиле «Абрау-Дюрсо», — прокомментировала открытие отеля Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо».

В каждой ванной комнате отеля представлена эксклюзивная линия косметики Abrau Cosmetics, разработанная специально для гостей курорта. В каждом номере к услугам гостей мягкий очищающий гель для душа, увлажняющий шампунь, балансирующий кондиционер для волос и питательный лосьон для тела.

На территории отеля расположен спа-центр Champagne Spa Light, который представляет изысканные ритуалы отдыха для души и тела. Посещение термальной зоны уже включено в стоимость проживания. Также к услугам гостей гидромассажный бассейн, лакониум, хаммам и финская сауна, тренажерный зал и открытый 25-метровый бассейн с подогревом.

Останутся довольными и любители вкусно поесть. На первом этаже можно посетить ресторан европейской кухни ONE, а на седьмом совсем скоро откроет свои двери первый в Абрау-Дюрсо паназиатский ресторан SEVEN. Исследовать новые вкусы можно будет на открытой панорамной террасе с видом на зеленые холмы и водную гладь озера Абрау.

Стоимость проживания в отеле — 12 700 рублей при двухместном размещении.

Выбрать номер и осуществить бронирование можно на сайте https://visitabrau.ru/.

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