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НовостиОбщество4 августа 2023 13:14

«Нападение» на пост ДПС в Ростове-на-Дону оказалось учебной тренировкой

Ситуацию в донской столице прокомментировал губернатор Василий Голубев
Ангелина СКИБА
Информация о нападении не соответствует действительности

Информация о нападении не соответствует действительности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о нападении на пост ДПС. Комментарий главы региона 4 августа опубликован в Telegram.

- Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия, - сообщил Василий Голубев.

Напомним, ранее в новостных телеграм-каналах сообщили о том, что якобы произошла атака, и к месту происшествия выехали несколько экипажей полиции.

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