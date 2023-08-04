Жители нескольких улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды

Воду в том числе отключат в поликлинике, институте, колледже и спортивном зале
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Несколько улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Ресурс не будут подавать с 8:30 8 августа до 8 часов утра 9 августа, говорится на сайте «Ростовводоканала».
Водоснабжение приостановят в границах: Нижненольная - Советская - 7-я Линия - Береговая.
В том числе, отключение затронет поликлинику № 3 горбольницы № 6 на улице Мясникова, Институт иностранных языков на 1-й Пролетарской, а также Колледж водного транспорта и спортивный зал на 1-й Линии.
Причина коммунальный ограничений - переподключение коммуникаций на пересечении 3-й Линии и Закруткина.
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