Жители нескольких улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды

Воду в том числе отключат в поликлинике, институте, колледже и спортивном зале Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Ресурс не будут подавать с 8:30 8 августа до 8 часов утра 9 августа, говорится на сайте «Ростовводоканала».

Водоснабжение приостановят в границах: Нижненольная - Советская - 7-я Линия - Береговая.

В том числе, отключение затронет поликлинику № 3 горбольницы № 6 на улице Мясникова, Институт иностранных языков на 1-й Пролетарской, а также Колледж водного транспорта и спортивный зал на 1-й Линии.

Причина коммунальный ограничений - переподключение коммуникаций на пересечении 3-й Линии и Закруткина.

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