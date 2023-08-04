Ростовчанку, зарезавшую мать, могут отправить в психбольницу

В ходе спора дочь взяла нож и начала наносить множественные удары пожилой женщине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местная жительница, жестоко убившая мать, может отправиться в психбольницу. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 4 августа.

По данным следствия, в мае текущего года 40-летняя женщина находилась у себя дома вместе с 64-летней матерью. Между женщинами завязался спор, в ходе ссоры дочь схватила нож и несколько раз ударила им пожилую женщину. От полученных травм мать скончалась на месте. Медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Убийство».

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина в момент преступления страдала психическим расстройством.

- С учетом характера содеянного, а также выводов экспертов она представляет опасность для себя и других лиц нуждается в применении к ней принудительных мер медицинского характера. Сейчас уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера,- сообщили в ведомстве.

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