Ипотека при покупке жилья на крупные суммы станет дешевле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты ВТБ рассказали, что в августе в связи с повышением ключевой ставки ЦБ произойдет снижение ипотечных ставок для заемщиков, оформляющих на покупку дорогостоящей недвижимости кредит. Дисконт распространится на готовое жилье и квартиры в новостройках.

- Повышение ключевой ставки регулятором повлекло за собой рост ипотечных ставок на рынке. Чтобы не ограничивать возможность клиентов взять ипотеку и снизить долговую нагрузку по кредитам на крупные суммы, мы разработали дополнительные инструменты по оптимизации затрат заемщиков. Таким образом мы готовы уменьшить долговую нагрузку клиентов, – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Ранее банк прогнозировал снижение ставок по ипотеке с господдержкой.