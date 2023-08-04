В Ростовской области 16-летний подросток пострадал в аварии

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 16-летний подросток пострадал в ДТП. Авария произошла 4 августа около 15:30. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По предварительной информации, 22-летний парень за рулем машины «Лада-211440» ехал по дороге станица Мечетинская - поселок Веселый. На 8-м километре трассы он не справился с управлением. Легковушку занесло и выбросило в кювет, после чего она перевернулась.

- В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир, - сообщили в пресс-службе. - Его с травмами доставили в медучреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замкомандира взвода ДПС Ростовской области пострадал в серьезном ДТП

На трассе М-4 в Ростовской области патрульный автомобиль столкнулся с большегрузом

(Подробности)