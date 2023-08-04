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НовостиОбщество4 августа 2023 18:33

В Ростове 40-летнего мужчину подозревают в краже на 900 тысяч у бывшей тещи

Правоохранители задержали ростовчанина по подозрению в краже на 900 тысяч
Лейла МИРИШОВА
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 40-летнего мужчину подозревают в краже на 900 тысяч. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, местный житель любил сыграть в азартные игры. Мужчина был разведен, но проживал в доме вместе с бывшими родственниками. Он узнал, где семья хранила деньги после продажи наследства. Ростовчанин нашел шкатулку бывшей тещи и украл 900 тысяч рублей. Чтобы никто не догадался о преступлении, он подстроил все так, будто в дом проникли воры и украли сбережения. Все средства он потратил в букмекерской конторе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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