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НовостиПроисшествия4 августа 2023 18:49

В Ростове в ДТП пострадали два подростка

В Ростове при столкновении двух иномарок пострадали двое несовершеннолетних
Лейла МИРИШОВА
С травмами подростков доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

С травмами подростков доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в аварии пострадали два подростка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 4 августа около 17:30 на улице Профсоюзной.

По предварительной информации, 47-летняя водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не уступила дорогу иномарке «Хендай Акцент», под управлением 40-летнего водителя. В результате машины столкнулись.

- В аварии пострадали пассажиры «Хендай Акцент» 11 и 14 лет. С травмами подростков доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.

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