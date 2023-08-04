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НовостиОбщество4 августа 2023 19:21

В Ростове молодым учителям предлагают льготы на оплату ЖКУ за работу в школе

В донской столице молодым педагогам планируют компенсировать до 2000 рублей на оплату ЖКУ
Лейла МИРИШОВА
Сегодня в донской столице работают 824 молодых учителей

Сегодня в донской столице работают 824 молодых учителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону молодым учителям предлагают льготы на оплату ЖКУ за работу в школе. Об этом сообщает издание Donnews со ссылкой на замглавы администрации города по соцвопросам Елену Кожухову.

Молодым специалистам планируют компенсировать до двух тысяч рублей на услуги ЖКХ. В администрации также отметили, что в городе увеличилась потребность в молодых учителях, так как в ближайшие два года откроется восемь новых школ. В них будут обучаться порядка 10 тысяч детей.

Сегодня в донской столице работают 824 молодых учителя. Так, в 2024 году на эти цели могут выделить около 29 млн рублей.

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