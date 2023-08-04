Жителей Таганрога на выходных ждет жара до +37 градусов

Таганрог на выходных ждет аномальная жара и солнечная погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганрог на выходных придет жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 5 августа, в городе ожидается до +35 градусов и солнечно. К вечеру в городе станет немного прохладнее до +30. Порывы ветра в этот день достигнут 5-6 метров в секунду.

В воскресенье, 6 августа, в приморском городе днем столбики термометров поднимутся еще выше - до +37 градусов. Только к вечеру жара немного спадет до +32 градусов. Скорость ветра достигнут девяти метров в секунду.

Отметим, что при такой жаре горожанам стоит пить больше воды и избегать долгого нахождения на солнце.

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(Подробности)