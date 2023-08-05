Красно-оранжевый и синий цвета будут преобладать в Ростове на День города

В сентябре Ростов будет отмечать День города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты разработали брендбук и концепцию оформления Ростова ко Дню города. Как рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале, базовыми цветами логотипа праздника станут красно-оранжевый и синий.

При этом весь город будет украшен в едином стиле. Всем, кто захочет внести свою лепту в украшение донской столицы, рекомендуют придерживаться стилистических решений.

Отметим, День города в Ростове отмечают каждое третье воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 17 число.

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