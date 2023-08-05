Один человек погиб, двое ранены в аварии под Ростовом

Машина слетела в кювет и опрокинулась. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, на трассе между Семикаракорском и Волгодонском, произошла серьезная авария, сообщили в областной ГИБДД.

По данным ведомства, 29-летний водитель «Хендай Акцента» не справился с управлением. Машина слетела с дороги в кювет и опрокинулась, превратившись в груду металла. В результате водитель и 26-летний пассажир получили травмы. А 56-летний мужчина, который также находился в автомобиле, умер на месте аварии.

- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

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