В Ростовской области водитель «Ниссана» протаранил столб, а после ушел домой

Водитель на скорости протаранил столб. Фото: донская ГИБДД

В Новочеркасске Ростовской области накануне вечером, 4 августа, произошло ДТП, сообщает донская ГИБДД.

По информации ведомства, 31-летний водитель «Ниссана», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и влетел в опору линии электропередачи.

На место приехала скорая. Врачи осмотрели водителя, оказали разовую помощь и отпустили домой. Автомобиль получил сильные механические повреждения.

- По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе донской ГИБДД.

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