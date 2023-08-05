Об опрокинутой «Газели» в центре Ростова сообщили очевидцы

Очевидцы сообщают об аварии в центре города
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростов-на-Дону в субботу утром, 5 августа, в центре города произошла авария. Об этом в городских пабликах рассказали свидетели случившегося.
По словам очевидцев, на пересечении Текучева и Крепостного водитель «Газели» не справился с управлением, машина опрокинулась на бок и легла поперек дороги.
- Почти полностью перекрыто движение, - написал свидетель случившегося.
О раненых и погибших не сообщается.
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