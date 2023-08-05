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НовостиПроисшествия5 августа 2023 8:02

Об опрокинутой «Газели» в центре Ростова сообщили очевидцы

Машина практически полностью перекрыла дорогу
Анна ШИЛЯЕВА
Очевидцы сообщают об аварии в центре города

Очевидцы сообщают об аварии в центре города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростов-на-Дону в субботу утром, 5 августа, в центре города произошла авария. Об этом в городских пабликах рассказали свидетели случившегося.

По словам очевидцев, на пересечении Текучева и Крепостного водитель «Газели» не справился с управлением, машина опрокинулась на бок и легла поперек дороги.

- Почти полностью перекрыто движение, - написал свидетель случившегося.

О раненых и погибших не сообщается.

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