В Ростовской области угонщик авто попал в руки полиции после аварии

Полицейские поймали угонщика по горячим следам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Зерноградском районе Ростовской области местный житель попал в переплет, отправившись за покупками. На рынок он приехал на своем «Акценте». Водитель вышел из авто, при этом забыв в салоне ключи, и пошел за продуктами.

А вернувшись обратно, не обнаружил автомобиль на парковке. Хозяин машины сразу заявил об угоне в полицию.

Оперативники составили ориентировку на авто и передали ее патрулирующим нарядам. А через пару часов на пульт дежурного поступило заявление об аварии. Прибывшие на место полицейские сразу узнали в искореженном авто угнанный «Хендай». Выяснилось, что 35-летний местный житель, ранее судим за аналогичное преступление, заметил машину и решил покататься, но не справился с управлением и попал в аварию.

Машину передали хозяину, а в отношении угонщика завели дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - прокомментировали в пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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