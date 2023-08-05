Солнце и жару до 40 градусов обещают в Ростове синоптики в выходные

В эти выходные - самое время отдохнуть на берегу Фото: Андрей АБРАМОВ

В донскую столицу после относительно прохладного июля пришла жара. В эти выходные - самое время отправиться к водоему на пикник.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 5 августа, температура воздуха днем будет от 38 до 40 градусов. Вечером — от 31 до 36 градусов тепла. На небе — ни облачка. Порывы ветра — от трех до четырех метров в секунду.

В воскресенье, 6 августа, утром в Ростове обещают 35 градусов, днем от 36 до 38, а вечером от 33 до 37. День будет солнечным, без осадков. Порывы ветра составят от четырех до семи метров в секунду.

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