В Ростове мужчина украл почти миллион рублей у бывшей тещи

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанка потеряла крупную сумму денег из-за бывшего родственника, рассказали в донском главке.

Женщина получила в наследство дом, после продажи которого у нее остались 900 тысяч рублей. Их она спрятала в спальне в шкатулке. О деньгах узнал бывший зять, который после развода не собирался уезжать из дома экс-жены и ее матери.

Деньги бывшей тещи ростовчанин решил присвоить себе, а чтобы отвезти подозрения, инсценировал кражу со взломом — повредил замок на входной двери и разбросал вещи.

Деньги мужчина потратил в этот же день на азартные игры. А экс-теща написала заявление вы полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, оперативники задержали 40-летнего мужчину и возбудили в его отношении дело по статье «Кража».

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