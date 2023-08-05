Перепады температуры в Ростове в ближайшую неделю составят до 20 градусов

В ближайшие дни синоптики обещают в Ростове днем жару до 42 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в воскресенье, 6 августа, и в понедельник, 7 августа, синоптики прогнозируют до 40-42 градусов жары в дневное время. Во вторник, 8 августа, будет чуть прохладнее. Днем обещают до 37 градусов тепла.

В среду и четверг будет облачно и без осадков, столбик термометра днем покажет от 34 до 35 градусов.

В пятницу и субботу возможны небольшие дожди. При этом столбик термометра 11 и 12 августа ночью будет показывать 21-22 градуса тепла. Таким образом, перепад температуры за неделю может составить 20 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солнце и жару до 40 градусов обещают в Ростове синоптики в выходные

Рассказываем о погоде 5 и 6 августа подробно (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Погода на август 2023 в Ростовской области: экстремальная жара, холодный фронт и редкие дожди

Начальник гидрометцентра Назарова предупредила об экстремальной жаре в августе в Ростовской области (подробнее)