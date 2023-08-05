В Ростове из-за дебоша в квартире соседи решили, что взят заложник

Из-за дебоша в квартире жильцы многоэтажки решили, что взят заложник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове на Западном двое друзей весело начали вечер, но закончили его весьма печально. Мужчины выпивали спиртные напитки в одной из квартир многоэтажки. Разгоряченные алкоголем, они поругались. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Тогда один из оппонентов взял нож и стал им размахивать.

Все это сопровождалось шумом и криками. Соседи даже решили, что хозяин квартиры взял заложника. К счастью, эта информация не подтвердилась.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

- По факту случившегося проходит проверка, - сказали в ведомстве.

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