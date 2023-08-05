В центре Ростова столкнулись «Лексус» и «ГАЗель»

В центре города произошла авария с участием иномарки и "Газели". Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростове-на-Дону в субботу утром, 5 августа, на улице Текучева произошла авария, сообщили в донской ГИБДД.

По информации ведомства, 55-летний водитель «Лексуса» при повороте налево не рассчитал габариты и столкнулся с «ГАЗелью». Удар был такой силы, что последняя опрокинулась на бок.

- Пострадавших нет. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в пресс-службе региональной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области угонщик авто попал в руки полиции после аварии

Мужчина заявил, что просто хотел прокатиться (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области водитель «Ниссана» протаранил столб, а после ушел домой

Машине досталось больше, чем водителю (подробнее)