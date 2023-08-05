На трассе под Ростовом опрокинулся большегруз

Сотрудники полиции работают на месте аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, на федеральной трассе «Дон», в субботу, 5 августа, произошла серьезная авария, рассказали в региональной ГИБДД.

В ведомстве сообщили, что 44-летняя женщина за рулем «Вольво» перестраивалась и не уступила дорогу «КамАЗу». В результате машины столкнулись. От удара грузовик перевернулся.

В аварии никто не пострадал. В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее «Комсомольская правда -Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице после столкновения с «Лексусом» «ГАЗель» опрокинулась на бок.

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