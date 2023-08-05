В Ростове высадят 200 тысяч луковиц тюльпанов

В донской столице осенью высадят тысячи тюльпанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове станет еще ярче, ведь осенью в городе высадят еще 200 тысяч луковиц тюльпанов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Сейчас решается, в каких районах города будет высадка.

Уже будущей весной горожане и гости донской столицы смогут полюбоваться красотой новых клумб.

В общей сложности за последние годы в городе высажено свыше одного миллиона тюльпанов. Они украсили кольцевые, транспортные развязки, площади, парки и скверы.

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