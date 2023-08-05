В Ростовской области семилетний мальчик пострадал при столкновении машины с вывеской АЗС и грузовиком

На федеральной трассе случилась авария, в которой пострадал ребенок. Фото: региональная ГИБДД
В Ростовской области, на федеральной трассе «Дон», в субботу, 5 августа, произошла серьезная авария.
По данным региональной ГИБДД, водитель «ГАЗели» тащил на буксире «Рено Сандеро». Неожиданно трос лопнул, а иномарку откинуло на вывеску АЗС, а следом — на большегруз.
- В результате аварии пострадал семилетний пассажир «Рено». Его доставили в больницу, - прокомментировали в региональной ГИБДД.
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