В Ростовской области водитель погиб после того, как его машина слетела в кювет

Водитель "Жигулей" погиб на месте аварии. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области, в Куйбышевском районе, в ночь с 5 на 6 августа произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, 40-летний водитель «шестерки» не смог справиться с управлением.

«Жигули» занесло на обочину, а после автомобиль и вовсе слетел в кювет. В результате водитель погиб на месте произошедшего.

- Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в аварии на донской трассе пострадал семилетний мальчик.

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